بتوقيت أبو عبيدة.. كتائب القسام تؤكد: التهجير بالتهجير

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تهديدها، بقصف مدينة عسقلان المحتلة، ردا على تهجير المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت الكتائب: ردًا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر.

وفي تمام الخامسة فعلا، من مساء اليوم، وجهت كتائب القسام رشقة صاروخية غير مسبوقة على مدينة عسقلان، رداً على تهجير المدنيين.

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وفي تصريح مقتضب للكتائب قالت: إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى.

وعلى مدار أكثر من ساعتين واصلت كتائب القسام رشقاتها الصاروخية التي استهدفت مدينة عسقلان المحتلة.

ونشر الاحتلال الإسرائيلي صورا، لحرائق في مناطق مختلفة في عسقلان جراء الرشقات الصاروخية غير المسبوقة.





المصدر / فلسطين أون لاين