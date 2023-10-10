حماس: شعبنا في غزّة صامدٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن شعبنا الفلسطيني في غزّة العزّة صامدٌ مرابطٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "خرج علينا قادة الاحتلال المهزومون ليهدّدوا أهلنا المدنيين في غزة ويدعوهم إلى ترك منازلهم المبنية بالعزّة والإباء والكرامة، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، متوهماً أنه بإمكانه التأثير فيهم لتكرار مشاهد الهجرة والنزوح، التي أصبحت في ذمة التاريخ الذي لن يتكرر، إلا بعودة مظفّرة لشعبنا إلى أرض فلسطين، وما تلك الدعوات الواهمة إلا تعبير عن إفلاس هذا الاحتلال وفشله في تحقيق أيّ إنجاز أمام هذا الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة وكتائب القسام المظفّرة".

اقرأ أيضا: هنية: العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه

وشددت الحركة على أن شعبنا الفلسطيني المرابط يعي جيداً حجم المؤامرة الصهيونية المتواصلة والتي تُحاك على مدار عقود وتهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها.

وجددت الحركة التأكيد أن مقاومتنا وشعبنا الأبي الثائر سيُفشلون تلك المخططات الصهيونية الخبيثة، مضيفة أن شعبنا اليوم يصنع نصره وحريته وعودته إلى أرض الوطن والتي باتت أقرب مما يتخيّله هذا الاحتلال الفاشي، الذي سيكنُسه شعبنا عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين