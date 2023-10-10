أعلنت مصادر إسرائيلية عدة، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين وضباط وجنود الاحتلال إلى أكثر من 1200.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر ألف، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديث قوائم القتلى في صفوفه تباعًا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديًّا وضباطًا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 155 قتيلًا.

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وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث العسكري للاحتلال أن العمل جارٍ لإغلاق الفتحات والثغرات التي أحدثها أفراد كتائب القسام في السياج الأمني مع غزة فضلًا عن ترميم البنى التحتية مثل الكاميرات والمجسات.

وبالتزامن مع تطورات "طوفان الأقصى" والهجمات الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية تسلل من لبنان تبنتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ووقع خلالها تبادل للقصف أدى إلى مقتل 3 عناصر لحزب الله.

ودفع جيش الاحتلال بمئات من الجنود وبدبابات إلى الحدود مع لبنان، في ظل التوتر على الجبهة الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين