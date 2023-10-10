فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: شعبنا في غزّة صامدٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى

فزعة لفلسطين.. حملة كويتية لدعم أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

1000 قتيل إسرائيلي في معركة طوفان الأقصى

هنية: العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه

430 عمل مقاوم في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم

"حماس" تنعى عضوي مكتبها السياسي زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

تصريح عاجل من أبو عبيدة لمستوطني عسقلان

غارة إسرائيلية على معبر رفح جنوبي القطاع

18 شهيدًا بالضفة والقدس منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

الكتلة الإسلامية تدعو لمقاطعة الدوام الإلكتروني والتوجه لنقاط التماس

بينهم 155 جنديا وضابطا عسكريا

1000 قتيل إسرائيلي في معركة طوفان الأقصى

10 أكتوبر 2023 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
...
استهداف واحتراق دبابة في عملية طوفان الأقصى

أعلنت مصادر إسرائيلية عدة، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين وضباط وجنود الاحتلال إلى أكثر من 1000.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر ألف، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديث قوائم القتلى في صفوفه تباعا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضباطا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 155 قتيلا.

اقرأ أيضا: تصريح عاجل من أبو عبيدة لمستوطني عسقلان

وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث العسكري للاحتلال أن العمل جار لإغلاق الفتحات والثغرات التي أحدثها أفراد كتائب القسام في السياج الأمني مع غزة فضلا عن ترميم البنى التحتية مثل الكاميرات والمجسات.

وبالتزامن مع تطورات طوفان الأقصى والهجمات الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية تسلل من لبنان تبنتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ووقع خلالها تبادل للقصف أدى إلى مقتل 3 عناصر لحزب الله.

ودفع جيش الاحتلال بمئات من الجنود وبدبابات إلى الحدود مع لبنان، في ظل التوتر على الجبهة الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #جنود الاحتلال #طوفان الأقصى #معركة طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر