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هنية: العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه

10 أكتوبر 2023 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
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إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه.

وقال هنية إن الحركة أبلغت الجهات التي تواصلت معها بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة.

وأضاف هنية: لقد أبلغنا كل الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو لدى المقاومة أن هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة.

وأشار إلى أن عملية طوفان الأقصى فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل قناعتنا بوجوب مشاركة كل أبناء أمتنا.

وبيّن أن وحشية حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة.

هنية: يثبت شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من جديد أنه على مستوى معركة طوفان الأقصى التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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