"حماس" تنعى عضوي مكتبها السياسي زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عضوي المكتب السياسي للحركة القائدين زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة، اللّذين استشهدا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي القطاع الليلة الماضية.

وقالت الحركة في بيان لها وصل: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تزفّ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم: الشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة أ. زكريا أحمد أبو معمر (50 عاماً)، والشهيد القائد المجاهد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة أ. جواد أبو شمّالة (50 عاماً)، اللّذين استشهدا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".

وأضاف "حماس": "أنه إزاء استشهاد أولئك القادة العظام فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، وذوداً عن كرامة شعبنا وأمّتنا العربية والإسلامية ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وتستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الواسع على قطاع غزة، فيما تشن طائراتها مئات الغارات على الأهداف المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين