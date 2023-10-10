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تصريح عاجل من أبو عبيدة لمستوطني عسقلان

10 أكتوبر 2023 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة

وجه الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، تصريحا عاجلا لمستوطني مدينة عسقلان.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له، اليوم الثلاثاء: ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من  أنذر".

وتخوض كتائب القسام والمقاومة معركة طوفان الأقصى منذ يوم السبت الماضي، فيما يشن الاحتلال عدوانا واسعا على القطاع، مستهدفا المناطق الشمالية والشرقية بصورة مركزة، فيما أخلى المواطنون تحت القصف والتهديد هذه المناطق. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #أبو عبيدة #القسام #عسقلان

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