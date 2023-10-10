غارة إسرائيلية على معبر رفح جنوبي القطاع

شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، ظهر الثلاثاء، غارة على معبر رفح البري الحدودي مع مصر، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلية بشن غارة على معبر رفح جنوبي القطاع.

ولم تعرف حجم الأضرار في المعبر أو وقوع إصابات من عدمه حتى اللحظة..

وقالت وسائل إعلام عربية إن "الغارة أدت إلى انسحاب شاحنات وقود وبضائع مصرية من الحدود مع غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إن إدارة معبر رفح البري في الجانب المصري أبلغت طواقم المعبر في الجانب الفلسطيني بضرورة إخلائه لوجود تهديدات إسرائيلية بقصفه.

كما أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بوابة المعبر، الثلاثاء، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها من قصف الاثنين.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، حيث يتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.

المصدر / فلسطين أون لاين