فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: شعبنا في غزّة صامدٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى

فزعة لفلسطين.. حملة كويتية لدعم أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

1000 قتيل إسرائيلي في معركة طوفان الأقصى

هنية: العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه

430 عمل مقاوم في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم

"حماس" تنعى عضوي مكتبها السياسي زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

تصريح عاجل من أبو عبيدة لمستوطني عسقلان

غارة إسرائيلية على معبر رفح جنوبي القطاع

18 شهيدًا بالضفة والقدس منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

الكتلة الإسلامية تدعو لمقاطعة الدوام الإلكتروني والتوجه لنقاط التماس

18 شهيدًا بالضفة والقدس منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

10 أكتوبر 2023 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
...
18 شهيدًا بالضفة والقدس منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

انتفضت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة ولبت نداء معركة "طوفان الأقصى" إسنادًا لغزة ودعمًا لمقاومتها منذ أن أعلنت معركتها نصرة للأقصى والأسرى والمقدسات.

وأحصى مركز معلومات فلسطين "معطى" (18) شهيداً في الضفة والقدس منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، ارتقى معظمهم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، منهم 10 شهداء من الخليل.

وارتقى في الخليل كلًا من الشهيد محمد عوض جربوعة خلال تنفيذه عملية طعن، والشهيد راجح حسام طه في عملية دهس بالجرافة.

وخلال مواجهات في الخليل، استشهد كل من يوسف نادر سليمان ادريس، ومحمود باسم خميس، وعبد الحليم إبراهيم أبو سنينة، ومحمد جواد زغير، وأحمد أبو تركي، ومنتصر زعاقيق، ومحمد ماجد حماد.

وبعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز شافي شمرون قرب نابلس، استشهد المقاوم أحمد عواودة، وهو من الخليل، وتم تشييع جثمانه في جنين.

واستشهد كل من كرم ناصر العايدي خلال مواجهات في أريحا، وعمرو جبران في رام الله، والطفل أحمد عبد الناصر الرابي خلال مواجهات في قلقيلية، وعماد عديلي بمواجهات في نابلس.

وفي القدس المحتلة، ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال كل من محمد زياد حميد، وأمجد ماهر خضير، والطفلين ثائر سامي كسبة وآدم الجولاني.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للنفير وزيادة نقاط الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كافة مناطق الضفة الغربية، ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت عملياتها النوعية السبت الماضي.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد الكبير في المخيمات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وقطع الطرق الالتفافية أمام قوات الاحتلال والمستوطنين، واستهدافهم بعمليات نوعية.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة "طوفان الأقصى"، وللمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية في عموم مدن الضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #شهداء الضفة #معركة طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر