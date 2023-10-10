الكتلة الإسلامية تدعو لمقاطعة الدوام الإلكتروني والتوجه لنقاط التماس

دعت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية كافة أبنائها ومناصريها، وأبناء الحركة الطلابية عموما؛ للتوجه لنقاط التماس والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الوطنية التي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية ضمن معركة (طوفان الأقصى).

وأكدت الكتلة الإسلامية بأن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة مفصلية، وأن الوقت الآن ليس لمتابعة الأخبار والتكدس خلف الشاشات، بل للميدان، داعية كافة الطلبة لمقاطعة الدوام الإلكتروني والانخراط في الحالة الثورية التي تشهدها الضفة المحتلة.

وشددت الكتلة الإسلامية على ضرورة أن تكون الحركة الطلابية الفلسطينية على قدر المسؤولية، وأن تمارس دورها الريادي والطليعي في مقدمة الصفوف للجم العدوان والتصدي لجنود الاحتلال ومستوطنيه.

يذكر أن الحركة الطلابية الفلسطينية كان لها الأثر العظيم في انتفاضات شعبنا الفلسطيني، فأبناؤها قدموا أروع الأمثلة في مقاومة الاحتلال، حيث قدمت الاستشهاديين والأسرى والقيادات الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين