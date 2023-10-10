فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بتوقيت أبو عبيدة.. كتائب القسام تؤكد: التهجير بالتهجير

حماس: شعبنا في غزّة صامدٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى

فزعة لفلسطين.. حملة كويتية لدعم أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

1000 قتيل إسرائيلي في معركة طوفان الأقصى

هنية: العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه

430 عمل مقاوم في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم

"حماس" تنعى عضوي مكتبها السياسي زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

تصريح عاجل من أبو عبيدة لمستوطني عسقلان

غارة إسرائيلية على معبر رفح جنوبي القطاع

18 شهيدًا بالضفة والقدس منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

بالفيديو إصابة جندي بجيش الاحتلال بعملية إطلاق نار بالخليل واستشهاد المنفذ

10 أكتوبر 2023 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
...
الشهيد أحمد أشرف خلف عوض

أصيب أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في عملية إطلاق نار وقعت عند مدخل بيت أمر شمال محافظة الخليل، قبل أن يرتقي المنفذ شهيداً.

واستشهد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (20 عاما)، اليوم الثلاثاء، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة بيت أمر.

وتأتي العملية ضمن عمليات معركة طوفان الأقصى البطولية، والتي جاءت للرد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا والأقصى والمقدسات الإسلامية.

وفي وقت سابق، أطلق مقاومون بالخليل النار صوب مستوطنة "العين"، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في بيت أمر.

واندلعت مواجهات شعبية عدة في الخليل،تركزت في بيت أمر، وخرسا، وفرش الهوى، والمدخل الغربي للمدينة، ومخيم الفوار،تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإحراق مواقع عسكرية.

ووقعت عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كريات أربع"، إلى جانب محاولة دهس بجرافة، فيما خرجت مظاهرات عدة بمناطق متفرقة بالمدينة، تزامناً مع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية عمليات إطلاق نار عدة خلال معركة "طوفان الأقصى"، توزعت في مناطق عدة، منها جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" (116) عملية إطلاق نار في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، منها 35 بجنين، و21 بنابلس، و18 بطولكرم، و12 بالقدس، و9 بالخليل، و7 ببيت لحم.

كما شهدت رام الله 6 عمليات إطلاق نار، و3 في أريحا، وعمليتي إطلاق نار في كلٍ من طوباس وقلقيلية، إلى جانب عملية بمحافظة سلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #إطلاق نار #إصابة جندي #عملية إطلاق نار #أحمد أشرف خلف عوض

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر