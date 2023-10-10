أصيب أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، في عملية إطلاق نار وقعت عند مدخل بيت أمر شمال محافظة الخليل، قبل أن يرتقي المنفذ شهيداً.

واستشهد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (20 عاما)، اليوم الثلاثاء، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عقب تنفيذ عملية إطلاق نار في بلدة بيت أمر.

وتأتي العملية ضمن عمليات معركة طوفان الأقصى البطولية، والتي جاءت للرد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا والأقصى والمقدسات الإسلامية.

وفي وقت سابق، أطلق مقاومون بالخليل النار صوب مستوطنة "العين"، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في بيت أمر.

واندلعت مواجهات شعبية عدة في الخليل،تركزت في بيت أمر، وخرسا، وفرش الهوى، والمدخل الغربي للمدينة، ومخيم الفوار،تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإحراق مواقع عسكرية.

ووقعت عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كريات أربع"، إلى جانب محاولة دهس بجرافة، فيما خرجت مظاهرات عدة بمناطق متفرقة بالمدينة، تزامناً مع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية عمليات إطلاق نار عدة خلال معركة "طوفان الأقصى"، توزعت في مناطق عدة، منها جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" (116) عملية إطلاق نار في الضفة الغربية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، منها 35 بجنين، و21 بنابلس، و18 بطولكرم، و12 بالقدس، و9 بالخليل، و7 ببيت لحم.

كما شهدت رام الله 6 عمليات إطلاق نار، و3 في أريحا، وعمليتي إطلاق نار في كلٍ من طوباس وقلقيلية، إلى جانب عملية بمحافظة سلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين