رام الله-غزة/ جمال غيث:

قال عضو الحراك الوطني الديمقراطي تيسير الزابري: إن حالة التخبط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجازي التي ترتكبها بحق سكان قطاع غزة، تؤكد أنها غير قادرة على وقف أو مواجهة "طوفان الأقصى" الذي أربك حساباتها وكشف ضعفها.

وتوقع أن تتوسع دائرة المواجهة وتنهض الحالة الثورية في جميع محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل بهدف لجم الاحتلال ووقف جرائمه ومخططاته ضد شعبنا ومقدساته.

وطالب الزابري، في حديث مع صحيفة "فلسطين" جميع الفلسطينيين بالانخراط في المعركة وأن يكون لهم دور في لجم سلطات الاحتلال ووقف الجرائم التي تمارسها ضد أهالي القطاع.

ودان الزابري، المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تحظى بدعم من حكومتها العنصرية وبضوء أخضر الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر لها الدعم لمواصلة جرائمها بحق أبناء شعبنا.

وحث السلطة في رام الله على أداء دورها والتحرك على كافة الأصعدة لإدانة جرائم الاحتلال في كل المحافل الدولية والعمل على وقف العدوان والمجازر التي ترتكب أمام مرآى ومسمع العالم أجمع ضد سكان القطاع المحاصر منذ 16 عامًا.

وتوقع الزابري، أن تشارك دول الجوار في "طوفان الأقصى" وتلعب دورًا هامًا في هذه المعركة، مردفًا: "أن المعركة ستحقق الهزائم لجيش الاحتلال ولن تكون لصالحه".