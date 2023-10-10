فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

900 شهيد منهم 260 طفلا و230 سيدة منذ بدء العدوان على غزة

حماس: شعبنا في غزّة صامدٌ على أرضه ولن يبرحها إلى مصر أو أية دولة أخرى

بتوقيت أبو عبيدة.. كتائب القسام تؤكد: التهجير بالتهجير

فزعة لفلسطين.. حملة كويتية لدعم أهل غزة في ظل العدوان الإسرائيلي

1000 قتيل إسرائيلي في معركة طوفان الأقصى

هنية: العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه

430 عمل مقاوم في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" وحتى اليوم

"حماس" تنعى عضوي مكتبها السياسي زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة

تصريح عاجل من أبو عبيدة لمستوطني عسقلان

غارة إسرائيلية على معبر رفح جنوبي القطاع

استشهاد 3 صحفيين بفعل الغارات الإسرائيلية فجر اليوم

10 أكتوبر 2023 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
...
الصحفيون الشهداء الثلاثة

استُشهد الصحفيون سعيد الطويل، ومحمد صبح، وهشام النواجحة، فجر اليوم الثلاثاء، بفعل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أصيب الصحفي هشام النواجحة بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر محلية تعرَّضت مجموعة من الصحفيين للقصف خلال تغطيتهم لقصف الاحتلال لعمارة حجي السكنية بمدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان على غزة إلى 6.

وندَّد المكتب الإعلامي الحكومي، ومؤسسات صحفية في قطاع غزة، باستهداف الصحفيين ومؤسساتهم من قِبل الاحتلال، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال منع الصحفيين من كشف جرائمه بحق المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العدوان على غزة #استشهاد صحفيين #الصحفي سعيد الطويل #استشهاد الصحفي سعيد الطويل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر