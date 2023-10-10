استشهاد 3 صحفيين بفعل الغارات الإسرائيلية فجر اليوم

استُشهد الصحفيون سعيد الطويل، ومحمد صبح، وهشام النواجحة، فجر اليوم الثلاثاء، بفعل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أصيب الصحفي هشام النواجحة بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر محلية تعرَّضت مجموعة من الصحفيين للقصف خلال تغطيتهم لقصف الاحتلال لعمارة حجي السكنية بمدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان على غزة إلى 6.

وندَّد المكتب الإعلامي الحكومي، ومؤسسات صحفية في قطاع غزة، باستهداف الصحفيين ومؤسساتهم من قِبل الاحتلال، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال منع الصحفيين من كشف جرائمه بحق المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين