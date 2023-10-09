أبو عبيدة: تلويح العدو بالحرب البرية أمر مثير للسخرية وهو ما يريده 9 أعشار مقاتلينا

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن تهديد العدو الصهيوني بالحرب البرية على غزة، أمر مثير للسخرية.

وأضاف في رسالة مسجَّلة بثتها قناة الأقصى الفضائية مساء اليوم الإثنين: "كيف لهذا الجيش المهشم الذي أخرجنا فرقة غزة عن الخدمة أن يشن حربًا برية، وهو ما يريده وينتظره 9 أعشار مقاتلي القسام".

وأوضح أن كتائب القسام لا تزال تتحكم بسير المعركة، مشيرًا إلى أن معركة طوفان الأقصى جاءت ردًّا على عدوان بدأ به الاحتلال ودفاعا عن مقدَّساتنا.

وأضاف: ظن العدو واهمًا أنه استفرد بأهلنا في الضفة الغربية.

ونوَّه أبو عبيدة إلى أن العدو عجز عن مواجهة مقاتلينا على مدار أكثر من 60 ساعة حتى الآن، مؤكدًا أن معاركنا لا تزال مستمرة في مواقع عديدة على الأرض.

وأردف: "مجاهدونا أسقطوا كامل فرقة غزة في جيش الاحتلال وأخرجوها عن الخدمة"، فيما أسروا عددًا كبيرًا جدًّا من عناصر العدو.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام أن الاحتلال لن يفلح التهديد والضغط في دفعنا للتفاوض بشأن الأسرى تحت النار.

وشدَّد بقوله: جاهزون لمعركة طويلة ومستعدون لكل الاحتمالات، مضيفاً: عدونا لن ينال سوى الخيبة والعار.

وأكد على أن كتائب القسام لا تزال ثقتها كبيرة بأبناء شعبنا المقاتلين والثائرين في الضفة والقدس والداخل المحتل أنهم على مسؤولية الوفاء للأقصى.

وأضاف: نقدر كل بندقية وسلاح وسكين وحجر استجاب وسيستجيب لدعوة قائد الأركان.

وأكمل: نحن على يقين بأن طوفان الأقصى لا زال يتشكل ليغرق عنجهية الاحتلال ويعلمه درسًا تاريخيًّا في بأس أمتنا وشعبنا في كل الساحات والجبهات

وقال إن معادلة الحرب الإقليمية مقابل العدوان على الأقصى لن تكون شعارًا بل نارًا وطوفانا يحرق العدو مرة واحدة وإلى الأبد

المصدر / فلسطين أون لاين