استشهاد 4 عناصر من "حزب الله" في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد 4 عناصر له، في غارات وقصف إسرائيلي اليوم الإثنين جنوبي البلاد.

وفي بيان صدر بعد البيان الأول بنحو ساعة، أعلن الحزب استشهاد عنصر ثانٍ.

وقال في بيان مقتضب: "نزف الشهيد علي رائف فتوني الذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم".

وبعيد ذلك بدقائق، أفاد حزب الله باستشهاد عنصر ثالث من عناصره خلال القصف الإسرائيلي.

وقال: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفُّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم حسام عيترون من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الإثنين 10/9/2023".

ومساء الإثنين، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ قصف مدفعي لمحيط بلدتي عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان، بالتزامن مع إشارة تقارير إلى إطلاق قذيفة "هاون" صوب دولة الاحتلال.

ووردت تقارير بإبلاغ إسرائيليين عن سماع دوي انفجارات، فيما يتحقق جيش الاحتلال الإسرائيليّ من احتمال إطلاق قذائف من جنوبي لبنان.

وشنَّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة غارات جوية استهدفت مواقع جنوبي لبنان قريبة من موقع "التسلل"، وأفادت المصادر بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات على محيط بلدات ​مروحين​ والضهيرة ويارين الحدودية جنوبي ​لبنان واتسعت لاحقًا رقعة القصف المدفعي الإسرائيلي، مستهدفة أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل "عددا من المسلحين تسللوا من لبنان" إلى الجليل الغربي قرب قرية عرب العرامشة، وأعلن قصف مواقع في المنطقة بواسطة طائرة مروحية والشروع بعمليات بحث في المنطقة في محاولة للعثور على آخرين، وسط تصاعد لحالة التوتر في المنطقة الحدودية.

وتواصل القصف الإسرائيلي لمواقع جنوبي لبنان أكثر من ساعة ونصف الساعة، في حين أصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال تعليمات لسكان المناطق الحدودية بالدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها "حتى إشعار آخر، وإحكام المنازل والتزود بوسائل اتصال والغذاء والماء والفرشات والبطانيات والأدوية وغيرها من المعدات الضرورية".

وأعلن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا التابع للاحتلال استقبال 6 مصابين بـ"شظايا وإطلاق نار" أحدهم بحالة حرجة وآخر بحالة خطيرة، إضافة إلى مصابين وصفت حالتهما بالمتوسطة وآخرَين بحالة طفيفة؛ وذلك في تبادل لإطلاق النار على الحدود اللبنانية، وأكد المستشفى أنه يعمل بموجب حالة طوارئ.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بحالة متوسطة الخطورة، في تبادل لإطلاق نار مع المجموعة التي نفذت عملية التسلل الأولى من جنوبي لبنان إلى قرية عرب العرامشة؛ فيما قالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 مسلحين من عناصر المجموعة.

ولفتت تقارير إسرائيلية إلى عملية تسلل ثانية من جنوبي لبنان إلى المناطق الإسرائيلية المحاذية، من موقع آخر يقع إلى الشرق من الموقع الأول الذي تسللت منه مجموعة من الأشخاص؛ فيما طالبت بلدية كريات شمونة، السكان، بالدخول فورًا إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين