أبو عبيدة: العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن العدو الصهيوني لا يفهم لغة الإنسانية، والأخلاق، وسنخاطبه باللغة التي يعرفها.

وأضاف أبو عبيدة في تصريح مسجَّل، بثته قناة الجزيرة، مساء اليوم الإثنين: تجرَّعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي.

وأضاف الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام: نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية التي عبَّر عنها الأخ قائد الأركان في خطاب الإعلان عن معركة طوفان الأقصى ونؤمن تعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى إلا أن الاجرام الصهيوني تجاه أبناء شعبنا الآمنين وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم والقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ تمادى".

وتابع: قرَّرنا أن نضع حدًّا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا"، مضيفًا كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين"

وأشار إلى أن القسام ستضطر إلى إذاعة ذلك بالصوت والصورة.

وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ذلك وهذا القرار "والكرة في ملعبه".

المصدر / فلسطين أون لاين