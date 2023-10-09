الاحتلال يرتكب مجزرة بغزة باستهداف سوق بمخيم جباليا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأحد، باستهداف سوق وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلَّف عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى الذين جرى نقلهم للمشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

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وأشارت إلى أن القصف استهدف منطقة الترنس التي تعد منطقة حيوية، ومكتظة بالسكان، ما خلَّف عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

وردَّت المقاومة الفلسطينية على المجزرة بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه القدس و(تل أبيب).

المصدر / فلسطين أون لاين