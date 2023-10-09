أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف مواقع في القدس المحتلة بدفعة من الصواريخ ردا على قصف الاحتلال المدنيين في غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أنباء عن وقوع عدد من الإصابات في مستوطنة بيتار عليت وفي مستوطنة أخرى قريبة من القدس جراء رشقة الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى ارتقاء نحو 500 شهيد وأكثر من 2000 جريح وتسبب بنزوح قرابة 20000 مواطن يتواجدون في 23 مركز إيواء.

وأكدت وسائل إعلام عبرية مقتل 800 من جنود الاحتلال ومستوطنيه وجرح 2506 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية، جراء معركة "طوفان الأقصى"، وأن 376 منهم بين خطيرة وحرجة.

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وأعلن مصدر عسكري بجيش الاحتلال أن عدد القتلى الإسرائيليين "لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه".

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، محمد ضيف، أعلن السبت الماضي، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، بعد إطلاق آلاف الصواريخ من غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالتزامن مع هجوم بري وبحري وجوي، على مستوطنات "الغلاف" ومواقع الاحتلال العسكرية، وهو ما أدى لقتل وجرح مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.











المصدر / فلسطين أون لاين