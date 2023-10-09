إصابة 4 من جنود الاحتلال على الحدود اللبنانية مع فلسطين

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة 4 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن مسلحين فجروا الجدار الحدودي بين فلسطين المحتلة وتسللوا إلى داخل الأراضي المحتلة، وسماع دوي اشتباكات مسلحة في المكان.

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وأفادت بأن جيش الاحتلال أعلن رصد إطلاق قذيفتي هاون من لبنان، ما أدى لتفعيل صافرات الإنذار في الجليل الأعلى المحتل.

وقالت بأن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين في الجليل الأعلى دخول الملاجئ فوراً؛ خشية إطلاق صواريخ من لبنان وعمليات اقتحام جديدة.

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وأفادت القناة 13 العبرية بأن التقديرات تشير إلى أن الخلية التي اجتازات الحدود من لبنان ينتمي عناصرها إلى حماس والجهاد الإسلامي وعملوا بتوجيهات من حزب الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تنفيذ طائرات حربية إسرائيلية غارات على الأراضي اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين