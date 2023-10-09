ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال إلى 800 والجرحى إلى 2506

‏أفادت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 800 جندي ومستوطن وجرح 2506 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية، جراء معركة "طوفان الأقصى"، وأن 376 منهم بين خطيرة وحرجة.

وأعلن مصدر عسكري بجيش الاحتلال أن عدد القتلى الإسرائيليين "لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه".

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "إن المقاومين ما زالوا يتسللون للأراضي المحتلة".

كما أفاد مراسل "الإذاعة الإسرائيلية" أن حركة الطيران توقفت لنحو نصف ساعة في مطار بن غوريون بسبب صواريخ المقاومة.

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، محمد ضيف، أعلن السبت الماضي، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، بعد إطلاق آلاف الصواريخ من غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بالتزامن مع هجوم بري وبحري وجوي، على مستوطنات "الغلاف" ومواقع الاحتلال العسكرية، وهو ما أدى لقتل وجرح مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.

المصدر / فلسطين أون لاين