"مُتبّر 1"... القسام تكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم، عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع استخدمتها في استهداف طيران الاحتلال، مع بداية معركة "طوفان الأقصى"، يوم السبت.

وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري، إن منظومة الدفاع الجوي التي طورتها محلياً في غزة من طراز "مُتبّر 1" واستخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال خلال معركة "طوفان الأقصى".

ونشرت الكتائب مقطعاً مصوراً يظهر فيه مقاتلو قوة "سلاح الجو" خلال نصبهم صواريخ المنظومة واستهداف طيران الاحتلال.

وفي مقطع آخر نشرت الكتائب مشاهد عمليات التصدي لطيران الاحتلال عن طريق صواريخ محمولة على الكتف وأخرى أطلقت من منصات أرضية.

وخلال الشهور الماضية، أعلنت كتائب القسام عن عدّة عمليات استهداف لطيران الاحتلال عن طريق صواريخ دفاع جوي مصنوعة محلياً.

وأكدت الكتائب عن عملها المستمر على تطوير أسلحة تحقق لها حرية العمل في الميدان وتحاول من خلالها تحييد طيران وأسلحة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين