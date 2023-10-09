ناصر الدين: طوفان الأقصى بدأ باعتداءات الاحتلال على القدس وسينتهي بافتتاح عهد جديد

أشاد هارون ناصر الدين رئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس ببطولات أبناء شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى المشرفة.

وأضاف، كما قلنا سابقا بأن شعبنا الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يحوّل المسجدين الأقصى والإبراهيمي إلى ثكنة عسكرية ومزار ديني لشذاذ الآفاق من المستوطنين المارقين، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجدين والسيطرة على مدينة القدس

كما أكد أن هذه المعركة فتحت عهدا جديدا لأهلنا في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصةً بأنها ليست وحدها وبأن المقاومة لن تسمح للعدو بالاستفراد بها مهما كلفت المعركة من أثمان.

ودعا أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة إلى الاشتباك مع الاحتلال في كل المحاور والحواجز، وأن يكونوا في طليعة المقاومة لكسر حصار الاحتلال على المدينة وكسر سياساته التي تستهدف تهجيرهم وتهويد المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين