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دعوات للنفير غداً في الضفة لإسناد المقاومة في #طوفان_الأقصى

08 أكتوبر 2023 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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تتواصل الدعوات للنفير والحشد الجماهيري غداً الاثنين، في كافة مناطق الضفة الغربية، لإسناد المقاومة وعملياتها النوعية في معركة #طوفان_الأقصى.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية للحشد ولمشاركة في فعالية الدعم والإسناد لأبطال المقاومة غداً الساعة الثانية عشر ظهراً، عند ميدان الشهداء بمدينة نابلس.

وفي وقت سابق، انطلقت دعوات فلسطينية للتصدي لاعتداءات المستوطنين وإحباط مخططات الهجوم على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية مساء اليوم.

وشددت الدعوات على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، عقب دعوتهم للنزول إلى شوارع الضفة الغربية مساء هذا اليوم.

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ودعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة "طوفان الأقصى"، وللمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية في عموم مدن الضفة المحتلة.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.       

واعترف الاحتلال بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700 قتيل وأكثر من 2050 جريحا منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الضفة الغربية ##طوفان_الأقصى

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