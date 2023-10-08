الصحة.. 413 شهيدا و2300 جريح جراء العدوان المتواصل على القطاع

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أمس إلى 413 شهيدًا، من بينهم 78 طفلا و41 سيدة، وأكثر من 2300 جريح.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 8 مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً.

وشددت على أن اشتداد العدوان الإسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيدا مع ما نعانيه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار.

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وبينت أن استمرار أزمة الكهرباء يشكل تحديا أمام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الأقسام الحساسة.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والانسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين