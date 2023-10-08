خريشة: الضفة الغربية تشهد انتفاضة يقودها فدائيون جدد

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إنّ "المقاومة الفلسطينية هزمت الجيش الصهيوني الذي لا يقهر".

وذكر خريشة في تصريح صحفي، أننا "نشعر بالفرح ونأمل أن تحرر المقاومة جميع الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن ما حدث معجزة تحمل رسائل عديدة بإمكانية نصر مشروع المقاومة.

ولفت إلى أن أسر المستوطنين والجنود الصهاينة أعاد الأمل بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، مؤكداً أن الضفة الغربية تشهد انتفاضة يقودها فدائيون جدد.

وتابع قائلاً: "لدينا أمل بثورة ممتدة موحدة الساحات في الضفة والقدس والداخل المحتل"، منوهاً إلى أن السابع من أكتوبر سيسجل تاريخًا لانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني.

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وشدد خريشة على أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا مقاومة العدو الصهيوني.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة "طوفان الأقصى"، وللمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الساعة السادسة مساء في عموم مدن الضفة المحتلة.

وارتقى سبعة شهداء في مناطق متفرقة بالضفة خلال اشتباكات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة، بينهم شهيدان من رام الله، وشهيدان من الخليل، وشهيد من أريحا، وشهيد في نابلس وآخر في قلقيلية، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

واعترف الاحتلال بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 600 قتيل وأكثر من 2050 جريحا، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين