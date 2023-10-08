"الداخلية" تدعو المواطنين لتجاهل رسائل الاحتلال

دعا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، المواطنين إلى عدم التعاطي مع رسائل الاحتلال التي يطلب فيها من المواطنين مغادرة منازلهم.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح صحفي، "يقوم الاحتلال بإرسال رسائل صوتية مسجلة على هواتف المواطنين في غزة بشكل عشوائي، يطلب منهم مغادرة منازلهم".

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ودع الداخلية المواطنين لعدم التعاطي مع مثل هذه الرسائل التي تهدف لإثارة الذعر والخوف في إطار الحرب النفسية المصاحبة لعدوان الاحتلال على شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين