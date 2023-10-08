استشهاد عائلة كاملة من 6 أفراد بقصف إسرائيلي

استشهدت، اليوم الأحد، عائلة فلسطينية مكونة من 6 أفراد (الوالدين و4 أبناء)، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم، الواقع في حي النصر غربي قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فقد أغارات طائرات الاحتلال على المنزل الذي يعود لعائلة "شعبان" في حي النصر غربي مدينة غزة، صباح الأحد، من دون أي تحذير، ما أدى إلى استشهاد أفراد العائلة بأكملهم.

وقال فتحي شعبان، شقيق "إيناس" التي قتلت خلال الغارة، في منشور على صفحته عبر فيسبوك "بدون إنذار، استشهاد أختي إيناس، وزوجها (ابن عمي) نذير، وأبنائهم الأربعة: عمر وغادة وبتول وأحمد".

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وتواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين