370 شهيدًا وتدمير عشرات المنازل والأبراج خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

استعرض المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، حصيلة وآثار العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ أمس السبت.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي عقد بمستشفى الشفاء بمدينة غزة حول تطورات العدوان على قطاع غزة، إن العدوان الصهيوني خلّف حتى اللحظة 370 شهيدا و1990 مصابا وتسبب بنزوح قرابة 20000 مواطن يتواجدون في 23 مركز إيواء في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأضاف معروف، أن العدوان خلف أيضا حتى منتصف الليلة الماضية دمارا كليا في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدة سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن، ضمن المباني التي جرى قصفها من قبل الاحتلال مرافق ومنشآت عامة في مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي وبعض مقرات الأحوال المدنية في عدد من المحافظات ومسجدين، ومن ضمن المنشآت المستهدفة 19 مرفقا يتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

سلسلة من الجرائم

وتابع: "لا يمكن توصيف ما جرى صبيحة أمس إلا ضمن سياق سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس وحتى داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى وهذا هو الانفجار الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وهي صرخة المعاناة التي لم يلتفت لها العالم على مدى سنوات".

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ الحكومية تداعت منذ اللحظة الأولى وهي تتابع تطورات ومجريات العدوان عن كثب وهي في حالة انعقاد دائم، موضحا أنها أعلنت منذ اللحظة الأولى العمل وفق إجراءات الطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تماسك جبهتنا الداخلية.

وطمأن معروف، المواطنين بأن المخزون المتوفر في قطاع غزة من السلع الغذائية والمواد الضرورية مريح، داعيا لعدم التجمهر والتهافت على تخزين الحاجيات.

وأوضح أن طواقم حماية المستهلك تساندها فرق مباحث التموين قامت بـ 63 جولة تفتيش حررت خلالها 27 مخالفة ضبط واحتكار وغلاء في الأسعار.

وشدد معروف، على عدم التهاون في التعامل مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالجبهة الداخلية ومحاولة احتكار السلع أو رفع أسعارها، مؤكدا أنه سيتم التعامل معه بأشد مقتضى قانوني وندعو المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات على الرقم المجاني 1800112233.

الجبهة الداخلية

وذكر أنه ضمن جهود تعزيز الجبهة الداخلية، نفذت طواقم الدفاع المدني 29 مهمة عمل، والخدمات الطبية العسكرية 120 مهمة عمل، بينما تلقى الرقم الوطني التابع للعمليات المركزية 2300 اتصال واستغاثة تم التعامل معها وفق الأصول.

وأشار معروف، إلى أنه ضمن حصر آثار عدوان الاحتلال في الساعات الماضية، تعاملت شركة الكهرباء مع فصل 13 خط رئيسي جراء القصف، وتدمير 4 محولات و12 من الأعمدة وقامت بـ102 مهمة عمل منها 10 مهام إزالة خطر جراء القصف لشبكات الكهرباء.

وأكد أن وقف الاحتلال إمدادات الكهرباء والخطوط "الإسرائيلية" ليصبح عدد ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات فقط يفاقم من الواقع الإنساني الصعب وهو ما يلقي بتبعاته ويهدد خدمات القطاعات الأساسية مثل المستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة.

وأوضح معروف، أن الاحتلال قام بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم بلديات المنطقة الوسطى 50% من احتياجات المياه للمواطنين.

ودعا أبناء شعبنا لضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وعدم الالتفات لكل محاولات الاحتلال تجاوز الهزيمة النفسية التي مني بها، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية سواء الحكومية أو التابعة للمقاومة والتعاون بالإبلاغ عن أي حالات تسعى لزعزعة استقرار الجبهة الداخلية.

المصدر / فلسطين أون لاين