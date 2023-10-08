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القسام يصدر البلاغ العسكري رقم (5).. ماذا قال فيه؟

08 أكتوبر 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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توضيحية

أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، ظهر اليوم الأحد، بيانه العسكري رقم (5). في إطار عملية طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام، إن 5 زوارق شاركت محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار.

وذكرت الكتائب في بيانها، إلى أن الاحتلال تكبدت خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ من المقاتلين يواصلون القتال حتى هذه اللحظات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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