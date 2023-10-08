أبو عبيدة: مستمرون في عملية طوفان الأقصى وأسندنا مجاهدينا بسديروت

قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن كتائب القسام، مستمرة في عملية طوفان الأقصى التي أعلن قائد أركان المقاومة محمد الضيف عن بدئها أمس.

ونوه أبو عبيدة إلى أن كتائب القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى.

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وأضاف إنه تم اسناد المجاهدين في سديروت شمالي قطاع غزة، عبر قصف البلدة بمئة صاروخ.

وذكر أن قيادة القسام قامت بتنفيذ عمليات تسلل جديدة خلال الساعات الماضية.

ودعا أبو عبيدة أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان للانضمام إلينا في معركة طوفان الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين