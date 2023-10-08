بعد تدمير مقرها.. وكالة شهاب: رسالتنا مستمرة في تغطية طوفان الأقصى

استنكرت وكالة شهاب للأنباء بشدة إقدام طائرات الاحتلال الإسرائيلية، على قصف برج فلسطين السكني وسط مدينة غزة والذي يضم مؤسسات إعلامية منها مقر وكالة شهاب وتدميره بشكل كامل، مؤكدة ان استهداف الاحتلال للأبراج التي تضم مؤسسات اعلامية في غزة يأتي في إطار مواصلة الاحتلال جرائمه بحق أبناء شعبنا عموماً وبحق وسائل الإعلام والصحافة الفلسطينية بشكل خاص.

وأكدت شهاب في بيان صحفي، أن هذا الاستهداف الهمجي للمدنيين والمؤسسات الإعلامية يأتي في إطار سياسية الاحتلال الممنهجة لمنعها من نقل الصورة الحية وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين، وهو ليس الاعتداء الأول للاحتلال على المؤسسات الإعلامية ووكالة شهاب للأنباء التي تمثل شوكة في حلقه.

وأكدت الوكالة أن أكثر ما يؤلم عدونا هو فضحه وتعريته أمام العالم، وحيث كانت شهاب أهم أركان كشف وجهه القبيح، وصوت المقاومة الهادر، وصورة الحق الناصعة، فإنه سيحاول جاهداً في عدوانه المتواصل أن يسكت صوتها ليخفي معالم جريمته ويتخلص من الشهود.

كما وأكدت أن الوكالة مستمرة في عملها لتغطية معركة طوفان لأقصى وهو من أبجديات مهامها ومرتكزات وجودها.

وأضافت: نعد الاحتلال أننا أبعد من أوهامه في إسكات صوتنا أو مسح صورتنا ووقف نشر الحقيقة، كما نعد أبناء شعبنا بأن نظل على عهدنا في نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الصحفية العالمية وذات الاختصاص بتحمل مسؤلياتها الأخلاقية والمهنية تجاه الاعتداء السافر على وسائل الاعلام الفلسطينية ونطالبها بإعلاء صوتها لمنع اي عدوان على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين