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استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب دير شرف بنابلس

08 أكتوبر 2023 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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الشاب الشهيد أحمد العواودة

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية فإن الشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاماً) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاماً) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاماً) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاماً) من بلدة بيتونيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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