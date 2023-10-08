إطلاق قذائف هاون تجاه مزارع شبعا المحتلة.. وحزب الله يتبنى

أطلقت صباح اليوم الأحد، عدة قذائف هاون من لبنان صوب جبل الشيخ تجاه مزارع شبعا المحتلة، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية، حيث سمع دوي انفجارات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا في مزارع شبعا".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير خيمة حزب الله بواسطة مسيرة انتحارية.

وقال في بيان مقتضب إنه تم إطلاق قذائف من لبنان تجاه الموقع.

وعقب ذلك، صدرت تعليمات للإسرائيليين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة والملاجئ، بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون.

وأصدرت قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

واستهدفت القذائف موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا، وموقع رويسات العلم الإسرائيلي بالقصف مجددا في تلال كفرشوبا.

وتنبى حزب الله الهجوم على ثلاثة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وجاء في بيان مقتضب لحزب: "قصف مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة".