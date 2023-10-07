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محدث 370 شهيدًا و2200 جريح على الأقل جرّاء العدوان على غزة

07 أكتوبر 2023 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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قصف وعدوان إسرائيلي على غزة

استشهد نحو 370 مواطنا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2200، جرّاء القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن هناك حالات حرجة وخطيرة بين المصابين.

وتواصل مدفعية وطائرات إسرائيلية قصفها لمناطق متفرقة من القطاع، فيما تقصف المقاومة مستوطنات الغلاف ومدن عمق الاحتلال.

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وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين لأكثر من 600، بينما لا يزال يتواجد أعداد أخرى من القتلى لم تصل إليهم الطواقم الطبية الإسرائيلية، كما ذكرت قناة 13.

ولا زال مقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة داخل المستوطنات الإسرائيلية، فيما يتحصن عدد منهم في منازل مستوطنين بغلاف غزة.

وكانت كتائب القسام نشرت مقاطع فيديو للعديد من الأسرى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين لديها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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