استشهد نحو 370 مواطنا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2200، جرّاء القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن هناك حالات حرجة وخطيرة بين المصابين.

وتواصل مدفعية وطائرات إسرائيلية قصفها لمناطق متفرقة من القطاع، فيما تقصف المقاومة مستوطنات الغلاف ومدن عمق الاحتلال.

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وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين لأكثر من 600، بينما لا يزال يتواجد أعداد أخرى من القتلى لم تصل إليهم الطواقم الطبية الإسرائيلية، كما ذكرت قناة 13.

ولا زال مقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة داخل المستوطنات الإسرائيلية، فيما يتحصن عدد منهم في منازل مستوطنين بغلاف غزة.

وكانت كتائب القسام نشرت مقاطع فيديو للعديد من الأسرى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين لديها.

المصدر / فلسطين أون لاين