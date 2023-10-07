روسيا تعلن تدمير صاروخ من طراز إس-200 أطلق على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد رصدت ودمرت صاروخاً أوكرانياً مضاداً للطائرات من طراز إس-200 أُطلق في محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم اليوم.

وكثفت أوكرانيا، في الأسابيع الماضية، هجماتها على شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها روسيا عام 2014

كانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجيش يواصل الهجوم على القوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة، شرقي وجنوبي البلاد، مؤكدةً أنه حقّق بعض النجاحات.

اقرأ أيضا: بوتين: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت روسيا ضربة نووية انتقامية

وأشار تقرير عن وضع الحرب إلى نجاحات جزئية في جنوب بلدة باخموت، بالقرب من قرية أندرييفكا.

وفيما لا تزال باخموت في يد الروس، استعاد الأوكرانيون خط سكة حديد مهم استراتيجياً جنوبي البلدة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعملون حالياً على توسيع مواقعهم على الجانب الآخر من خط السكة الحديد.

وجاء في التقرير أنه على خط الجبهة الجنوبي في منطقة زابوريجا، تحققت أيضاً نجاحات جزئية شمال قرى كوباني ونوفوبروكوبيفكا.

وتقاتل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لشق طريقها عبر خطوط الدفاع الروسية المحصنة بشدة، التي تشتمل على حقول ألغام وفخاخ وخنادق للدبابات لأسابيع.

ويشير القتال بالقرب من كوباني ونوفوبروكوبيفكا إلى أن الأوكرانيين يوسعون خرقهم لدفاعات الروس.

المصدر / وكالات