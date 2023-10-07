العاروري: ضباط إسرائيليين كبار وقعوا في أسر كتائب القسام

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن ضباطًا كبارًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقعوا أسرى في يد كتائب القسام.

وأكد العاروري في تصريحات لقناة الجزيرة، أن معركة "طوفان الأقصى" في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة.

وتابع العاروري أن سيناريو الدخول البري لجيش الاحتلال لغزة، سيكون أفضل سيناريو بالنسبة لنا، وما حدث لا شيء، مقابل ما يمكن أن يواجهه العدو.

وأشار إلى أن المقاومة توفرت لديها معلومات بأن جيش الاحتلال كان يتحضّر لشن عدوان على الضفة وغزة بعد انتهاء الأعياد اليهودية.

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يتبع

المصدر / فلسطين أون لاين