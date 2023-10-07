القيادي صوافطة يدعو أهالي الضفة لإسناد مقاومة غزة بكل ما يملكون

دعا القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أهالي الضفة إلى إسناد المقاومة بغزة خلال معركة "طوفان الأقصى.

وأكد صوافطة وقوف الضفة إلى جانب المقاومة في معركتها التي تخوضها، داعيًا إلى إسنادها بكل ما يملكون، فهذا واجب على كل حر وشريف.

وتوجه بالتحية إلى الأبطال الميامين وقادة المقاومة في كل أماكن تواجدهم يصنعون ملحمة بطولية قلبت كل الحسابات وأربكت المحتل وأعوانه.

وأضاف: "أيها الأبطال والرجال، لكم يركع المجد، فقد شفيتم صدور قوم مؤمنين وأوصلتم رسالة قوية لمن اعتدوا على مقدساتنا وحرائرنا فكنتم السد والسند".

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات المشتعلة بمناطق عدة في الضفة الغربية، تزامناً مع معركة "طوفان الأقصى"، والتي نفذت خلالها المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام عمليات اقتحام خلف خطوط العدو وإطلاق رشقات صاروخية.

ولبت الجماهير نداء الشباب الثائر بالضفة الغربية للخروج والالتحام مع العدو، وذلك في أعقاب الضربة الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، والتي بدأت باستهداف مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، وقتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.



وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال العاروري إن معركة طوفان الأقصى هي معركة تدبير العدو الصهيوني، والرد على جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى.

وتابع قائلاً: "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة وأخص المقاومين بالضفة"، مشدداً على أن الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة.

وأهاب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى، مطالباً الأمة العربية والإسلامية أن تشارك في هذه المعركة.

وأعلن صباح اليوم القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.