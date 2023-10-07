طوفان الأقصى: اجتياح لمستوطنات "الغلاف" وأسر وقتل عشرات المستوطنين والجنود

اجتاحت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح اليوم السبت، المناطق الفلسطينية المحتلة شرق قطاع غزة، وما تعرف بمناطق مستوطنات "الغلاف".

وأطلقت كتائب القسام المئات من الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة، وصل أعدادا منهم لمدينة القدس المحتلة وتل أبيب وبئر السبع.

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقاطع عدة على فترات مختلفة، لجنودها وهم يأسرون جنودا ومستوطنين من مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية.

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وعرضت الكتائب مقطعا مسجلا يظهر اقتياد عناصر لجنود إسرائيليين كانوا داخل قاعدة عسكرية.

وأظهرت مشاهد مقتل العشرات وإصابة المئات من الجنود والمستوطنين خلال العملية التي بدأت اليوم السبت.

وقالت مصادر عبرية إن العشرات بين قتيل وجريح وقعوا جراء العملية التي نفذتها حركة "حماس".

وبثت القسام، مشاهد لاستهداف دبابة بقذيفة عبر طائرة عمودية تتبع لها.

وذكرت مصادر عبرية أن العديد من المستوطنين لا زالوا حتى كتابة هذا التقرير محاصرون مع وجود مقاومين في منازلهم.

وجرت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية المئات من الصواريخ دفعة واحدة صوب مستوطنات "غلاف غزة".





المصدر / فلسطين أون لاين