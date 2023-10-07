القسام يعرض مقطعا لأسر جنود إسرائيليين وتفجير السلك الحدودي الفاصل

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعا مسجلا يظهر اقتياد عناصر لجنود إسرائيليين كانوا داخل قاعدة عسكرية.

وأظهر المقطع المسجل، والذي بثته كتائب القسام، عددا من الجنود الإسرائيليين والذين تم أسرهم، واقتيادهم لجهة مجهولة.

وفي مقطع آخر، وحادثة منفصلة، ظهر مقاتلو القسام وهو يأسرون جندية إسرائيلية.

وفي سياق آخر نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لتفجير واجتياز السياج الزائل شرق خان يونس وأسر عدد من الجنود الصهاينة من داخل دباباتهم ضمن معركة "طوفان الأقصى.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد أن عمليات "طوفان الأقصى" تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.

وأضاف أبو عبيدة في تصريحات صحفية: سيتابع هذا العدو بذهول حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته جرّاء العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين