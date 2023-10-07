فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طوفان الأقصى: اجتياح لمستوطنات "الغلاف" وأسر وقتل عشرات المستوطنين والجنود

القسام يعرض مقطعا لأسر جنود إسرائيليين وتفجير السلك الحدودي الفاصل

أبو عبيدة: عمليات طوفان الأقصى تجري على الأرض كما هو مخطط لها

"عبد الرحمن" و"حذيفة".. فرحة تبدلت وتضحية لأجل "حب أكبر"

قائد أركان المقاومة محمد الضيف: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"

رسالة مهمة من القائد العاروري للمقاومة وأهالي الضفة

إغلاق سبع مدارس في فرنسا بسبب انتشار بقّ الفراش

الأساليب التربويّة في القرآن الكريم

الأساطير الدينية وسيلة الاحتلال لسرقة جبل "عيبال"

ممثلو القطاع الخاص يجددون مطالبهم بتذليل العقبات أمام صادرات غزة

بالفيديو القسام يعرض مقطعا لأسر جنود إسرائيليين وتفجير السلك الحدودي الفاصل

07 أكتوبر 2023 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
...
أحد الجنود الأسرى في قبضة كتائب القسام

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعا مسجلا يظهر اقتياد عناصر لجنود إسرائيليين كانوا داخل قاعدة عسكرية.

وأظهر المقطع المسجل، والذي بثته كتائب القسام، عددا من الجنود الإسرائيليين والذين تم أسرهم، واقتيادهم لجهة مجهولة.

وفي مقطع آخر، وحادثة منفصلة، ظهر مقاتلو القسام وهو يأسرون جندية إسرائيلية.

وفي سياق آخر نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لتفجير واجتياز السياج الزائل شرق خان يونس وأسر عدد من الجنود الصهاينة من داخل دباباتهم ضمن معركة "طوفان الأقصى.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد أن عمليات "طوفان الأقصى" تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.

وأضاف أبو عبيدة في تصريحات صحفية: سيتابع هذا العدو بذهول حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته جرّاء العملية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #القسام #أسر جنود #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر