علاجات منزلية تساعد في التخلص من الغثيان

غزة/ مريم الشوبكي:

يعد الغثيان أو اللعيان إحساسًا مزعجًا يشعرنا بعد الارتياح، هو يحدث بانقباض المعدة مع شعور بالرغبة بالتقيؤ.

ويمكن أن يكون الغثيان نفسيًّا أو جسديًّا، وعادة ما ينجم الغثيان عن مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تعمل جميع المحفزات التي تسبب الغثيان عن طريق مركز التقيؤ في الدماغ، مما يسبب الشعور بالغثيان وتنسيق قيام الجسم بالتقيؤ.

وسواء استمر الغثيان لفترة قصيرة أو طويلة توجد مجموعة من العلاجات المنزلية الفعالة يمكن أن تساعد في تقليل أعراضه، وفق تقرير جديد نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي المتخصص؛ وترجمته صحيفة "فلسطين"، وتشمل هذه المجموعة:

شاي الزنجبيل: الزنجبيل علاج فعال للغثيان، إذ يساعد على التخلص من الانزعاج الهضمي وتهدئة المعدة. ويمكن تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة، كاحتساء شاي الزنجبيل أو مضغ قطعة منه. ووفقًا لمجلة "طب الأم والجنين وحديثي الولادة"، فإن تناول الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان أثناء الحمل أو بعد العلاج الكيميائي.

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الليمون: يمكن أن تساعد رائحة الليمون في تقليل الغثيان، وذلك لأن الليمون يحتوي على حامض الستريك الذي يعمل على تحييد حمض المعدة وتهدئة اضطرابها، حيث يمكنك استنشاق رائحته أو احتساء ماء الليمون للتخفيف من الألم.

النعناع: يعد مغلي النعناع أو شاي النعناع أو زيت النعناع خيارًا مثاليًّا لاسترخاء عضلات المعدة والأمعاء. إذ يساعد النعناع على تهدئة اضطراب المعدة، كما أن رائحة النعناع المنعشة تعين على تحسين المزاج وخفض التوتر الذي قد يؤدي إلى اضطراب المعدة.

العلاج العطري: تساعد الزيوت العطرية في تحفيز حاسة الشم، إذ يمكنك استخدام أجهزة التبخير لتوزيع هذه الزيوت في الهواء أو استنشاق الرائحة مباشرة من الزجاجة، كما يمكنك استخدام الزيوت الأساسية مثل اللافندر والزنجبيل.

الترطيب: يجب أن تحافظ على رطوبة جسمك لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الغثيان. ويعد الماء أفضل خيار لتجديد السوائل المفقودة والمحافظة على ترطيب الجسم، ومن المهم تجنب المشروبات السكرية أو الغازية.

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تجنب الأطعمة والروائح المثيرة: عليك أيضًا أن تضع في اعتبارك تحديد وتجنب الأطعمة أو الروائح أو المواقف التي تثير الغثيان. فالأطعمة الدهنية أو الحارة أو الغنية جدًا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آلام المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا الابتعاد عن الروائح القوية لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الغثيان.

تقنيات التنفس العميق والاسترخاء: عندما تشعر بالقلق أو التوتر، يمكن أن يتفاعل جسمك بطرق مختلفة، ويمكن أن يكون الغثيان أحد هذه التفاعلات. لذلك، مارس تقنيات التنفس البطيء والعميق، مثل التأمل لتهدئة عقلك والمساعدة في تهدئة معدتك.

وبصرف النظر عن تجربة هذه العلاجات، يجب عليك أيضًا التأكد من حصولك على الراحة المناسبة، كالاستلقاء وعيناك مغمضتان مع الاسترخاء، إذ يساعد ذلك في تقليل التوتر الجسدي والعقلي، ما يساعد بدوره في التعامل مع الغثيان.