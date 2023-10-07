بيان مهم من عرين الأسود تعقيبا على عملية طوفان الأقصى

أصدرت مجموعات عرين الأسود المقاومة في الضفة الغربية، بيانا مهما، بخصوص عملية طوفان الأقصى والذي أعلن قائد أركان المقاومة محمد الضيف، بدءها اليوم السبت.

وأعلنت العربين حالة النفير العام وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وأضافت: "آن الأوان للكل الفلسطيني ان ينهض كطائر الفينيق من تحت الركام".

ودعت ما أسمتهم ذئابها المنفردة للتحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء.

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كما ودعت جميع المقاتلين لرص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات.

وطالبت جميع المواطنين الأحرار والشرفاء الخروج بمسيرات ضخمة وعارمة واعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.

وأضافت: على جميع اصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب اجهزة التسجيل واطفاء الكاميرات فوراً.

وطالبت كل من يمتلك سلاحا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن حان الوقت لتخرج رجلا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة.

المصدر / فلسطين أون لاين