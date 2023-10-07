التطبيع… إنهاء للسلطة ونسف للسيادة

في مواجهة المقاومة الفلسطينية وإصرار الشعب على نيل حقوقه ورفض الاحتلال؛ بات الأخير يسرع من قطار التطبيع ويضيف قاطرة جديدة له في ظل وجود أخريات عدة قبل ذلك منذ عام ١٩٧٩ إلى اليوم.

كل ذلك في محاولة لطمس أهم حقيقة وهي أن فلسطين أرض يحتلها اليهود ويقيمون فيها قاعدة عسكرية أمريكية يغلفونها بمستوطنين ويربطون ذلك بتاريخ ودين ويحيطون القاعدة بأنظمة استبداد جيوشها حارس الكيان وأمنها رعب للعربي وحماية للاستبداد.

يواصل الاحتلال تسريع هذا المشهد الذي عززه الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" ويواصل الرئيس الحالي "جو بايدن" إضافة مقطورات جديدة له، وأهدافها كبيرة جدًا عابرة للحدود في إطار رؤية الكيان بأن حدود "إسرائيل" من النيل إلى الفرات.

هناك أهداف متعددة للتطبيع لا يمكن وضعها في خانة واحدة وطمس عمق اللجوء لها؛ وهي الحاجة الاقتصادية، ففي ذلك يتمثل في قيام دول عربية غنية بالتطبيع دون أن يكون ذلك من أجل المال، ولذلك فإن الأهداف من عقود لترويض الشعوب العربية على وجود "إسرائيل" تخدم إستراتيجية الغرب ومنها:

معادلة الجغرافيا التي يراد فيها ضرب المعنوية العربية وإبقاء الحلم العربي مجرد أغنية يمزق واقعها حدود وقطيعة وحروب وإفقار ومناكفة.

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التطبيع هو رخصة النظام المطلع للدخول للعالم كله، حيث يحصل النظام المطبع على الامتياز السياسي الدولي وهذا الشرط تضعه أمريكا على العالم.

التطبيع معادلة الاتزان في الشرق الأوسط التي من خلالها تفتح الجيوش على بعضها والمخابرات تتداخل ويصبح العدو هو الشعب، وأما الجيش فستكون العقيدة الواحدة منسقة بما تجريه أمريكا في برنامج التدجين وتبادل الخبرات وانخراط الجهات وتوزع الأدوار.

التطبيع سلاح الإسرائيلي الذي سيكون أقوى في وجه أي دولة عربية لا تطبع وسيكون السيف الذي ستضرب به في كل بقعة بعد فتح الحدود والمجال الجوي وأجهزة المراقبة ووجود اللجان المشتركة.

التطبيع هو الوصفة التي يحاول الاحتلال وأنظمة العرب استخدامها في إطار الحرب المعنوية على الفلسطينيين وترهيبهم وتعجيزهم كي يستسلموا، وكذا هي الوصفة ضد الشعوب لدمجها وتخريب مرتكزات أفكارها عن التاريخ.

التطبيع هو مقبرة السلطة الفلسطينية ووأد كل بنود السيادة في اتفاقية أوسلو، وهو الهدف الأهم الذي من أجله جاءت فكرة أوسلو وتمخضت قمة بيروت، فولدت المبادرة العربية للسلام التي كان توقيتها وبنودها مشكوك فيها منذ لحظتها، إذ إن القمة كانت من أجل نصرة فلسطين؛ فكيف بها باتت منقذا للكيان واستجداء للتطبيع؟!

هنا وفي هذا المضمار يتجلى ما يريده الاحتلال من إنهاء وجود الفلسطينيين السياسي وإبقاء المشهد أمنيًا في الضفة الغربية وهدم الجسر فورًا بعد استكمال ما لأجله أنشئ جسر أوسلو وهو التطبيع.

اليوم يحاصَر الفلسطيني في كل شيء حتى في أروقة جامعة الدول العربية؛ في ظل الاعتداء على الفلسطينيين لا تسمع حتى بيانًا أو إدانة، بل بات كل فريق الجامعة يغرد خارج سرب العروبة والقضية ومن هو داخل السرب فهو منبوذ ومحاصر ومتقطعة بهم السبل.

اليوم هناك مفارقة قلبت الموازين بين التطبيع المنشود وقرار الشعب الفلسطيني بالمقاومة وتفعيلها والثبات والصمود رغم كل المحبطات من حوله.

فكانت وحدة ساحات في مواجهة تطبيع عابر للجبهات؛ وكانت مقاومة تنسف تنسيقًا وتفضح تطبيعًا، وكان الإصرار في وجه التثبيط الذي كشفت الأيام أن جل حلقاته عربية بامتياز؛ والتخدير والتمرير سيد الموقف في بيانات تراكم غبار الوهم والوعود على ورقها وتداخلت حروفها وانمسحت منها أهم الكلمات كالعروبة والثبات ودعم الشعب الفلسطيني، ليبقى وحيدًا في الميدان يواجه على كل الصعد ينشد حقًا أقره العالم وكفلته القوانين.

وما زال بعض العربان يحاول إلغاء ما فيها من مضامين ليتحقق هدفهم "وجدت إسرائيل لتبقى، ووجدنا لمنع فلسطين من الحياة"..

ولكن للشعب ومقاومته كلمته ومفادها أن "لو قبّلوا يد نتنياهو وبن غفير من المحيط إلى الخليج سيبقى الفلسطيني يقاوم وينشد التحرير"، هذا هو بيت القصيد ونقطة الضعف التي أصابت "إسرائيل" وأدركت أجهزتها الأمنية وحكومتها أن مرحلة قادمة ستكون صعبة رغم وجود التطبيع، فهذا أعطى للفلسطينيين دفعة للثبات بعد الخذلان وهذا ما كان بعد جولة التطبيع ٢٠٢١ وجاءت سيف القدس التي نشأت من خلاها وحدة الساحات، والضفة اشتعلت، والمواجهة توسعت.