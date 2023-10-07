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قائد أركان المقاومة محمد الضيف: نعلن بدء عملية طوفان الأقصى

07 أكتوبر 2023 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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محمد الضيف

أعلن قائد اركان المقاومة الفلسطينية محمد الضيف، صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال القائد الضيف، في كلمة مصورة، إن الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية.

وأضاف: العدو الصهيوني، دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول عليه السلام، وارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق للمقاومة أن حذرا العدو من قبل.

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وشدد قائد هيئة الأركان محمد الضيف على أن الاحتلال ينتهك حريات حقوق الأسرى، فيما يعربد المستوطنون ويسرقون ممتلكات المواطنين.

وأكمل: فلنشعل الأرض لهيبا دفاعا عن الأقصى.

ودعا شباب القدس والداخل المحتل للانتفاض نصرة للأقصى، مضيفا "اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

ووجه الضيف رسالة للأمة العربية والإسلامية: ابدئوا بالزحف الآن نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدوداً ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى.

وأكمل على الجميع متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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