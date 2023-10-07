الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم السبت، خريفية لطيفة في معظم المناطق، وغائمة جزئيًا إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يكون الطقس غائمًا جزئيًا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الإثنين

والاثنين: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء المقبل يكون الطقس غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين