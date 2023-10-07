(إسرائيل) تحت النار.. مئات الصواريخ تتناثر فوق رؤوس المستوطنين

دكت المقاومة الفلسطينية، منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمئات الصواريخ والتي تساقطت فوق مناطق مختلفة واتجاهات عدَّة.

وبحسب مصادر عبرية عدة تتعرَّض منطقتي الجنوب والمركز في دولة الاحتلال لصواريخ المقاومة في غزة في حين تتصدى القبة الحديدية لبعض الصواريخ وتفشل بالتصدي لبعضها.

وسقطت صواريخ في مدن إسرائيلية ما أدَّت لأضرار مادية وإصابة إسرائيليين، فيما أعلنت الإذاعة والإسعاف الإسرائيليين سقوط قتيل إسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة أن قوات البحرية الإسرائيلية اشتبكت مع زورق عند أحد شواطئ جنوبي فلسطين المحتلة بالقرب من غزة.

وأشارت أنباء غير رسمية إلى أنه جرت اشتباكات على المنطقة الحدودية بين عناصر المقاومة وبين جنود الاحتلال.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان منطقتي الجنوب والمركز بالبقاء بالملاجئ أو قربها، وعلّقت غزّة الدوام في المدارس والجامعات.

المصدر / فلسطين أون لاين