ما أسباب ارتفاع درجة حرارة هواتف IPhone 15 Pro وما الحل؟

طرحت شركة أبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة في الأسواق منذ ما يزيد قليلًا عن أسبوع، وخلال أيام قليلة تلقت الشركة العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max – التي تُعد الهواتف الرائدة في السلسلة – بشكل غير متوقع، سواء بعد عدة دقائق من الاستخدام أو في أثناء الشحن.

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وقد انتشرت شكاوى المستخدمين في منتديات أبل عبر الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل: ريديت (Reddit) وإكس. وقال عملاء أبل في هذه الشكاوى إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يسخن بسرعة أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب، أو إجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية عبر فيس تايم.

فيما اشتكى بعض المستخدمين من أن المشكلة تزداد أثناء توصيل الهاتف بالشاحن، مما أقلق المستخدمين من احتمالية تكرار مشكلة هاتف (غالكسي نوت 7) الذي طرحته سامسونغ في 2016، إذ إن الأمر وصل إلى درجة انفجار الهاتف.

إذا كنت قد اشتريت أحد هواتف iPhone 15 Pro خلال الأيام الماضية، ولاحظت ارتفاعًا في درجة حرارة الهاتف، فلا تقلق، لأنك لست وحدك. لذلك سنستعرض في هذا المقال أسباب ارتفاع حرارة هواتف iPhone 15 Pro التي قالتها أبل، كما سنتعرّف الحل الذي قدمته الشركة:

ما أسباب ارتفاع حرارة هواتف iPhone 15 Pro؟

في بداية الأمر؛ قال بعض المحللين والخبراء إن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في هواتف iPhone 15 Pro قد ترجع على الأرجح إلى التصميم الجديد، وخاصة الإطار المصنوع من التيتانيوم، إذ إن التيتانيوم موصل ضعيف للحرارة، مما قد يعيق قدرة الهاتف على تبديد الحرارة، في حين كانت تستخدم أبل سابقًا الفولاذ المقاوم للصدأ في طرز البرو.

وشرح المحللين الأمر، أن أبل قدمت بعض التنازلات في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف في هواتفها الجديدة، مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما أثر سلبًا في الكفاءة الحرارية.

كما ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى أن المشكلة قد تكون في المعالج الجديد (A17 Pro) المُصنع بتقنية 3 نانومتر، الذي يحتوي على محرك رسومات أقوى لتحسين أداء الألعاب، إذ يمكن أن يكون هذا المكون الذي يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء الألعاب، هو السبب في ارتفاع حرارة الهواتف.

في حين وجه بعض المستخدمين أصابع الاتهام في مشكلة ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro إلى بعض التطبيقات، منها: تطبيق إنستغرام، وأوبر، وغيرها.

تصريحات أبل حول المشكلة:

دفع تصاعد الشكاوى، وكثرة تحليلات الخبراء للمشكلة أبل إلى تقديم تصريحات حول المشكلة وآلية حلها التي ستتبعها، وترجع سرعة أبل في الرد إلى مدى تأثير هذه المشكلة في مبيعات الهواتف الجديدة بالطبع.

قالت أبل في تصريحاتها إن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة التي يواجهها مالكو هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max ليس لها علاقة بالتصميم الجديد المصنوع من التيتانيوم، ولكنها تعود لخطأ في نظام التشغيل iOS 17، كما نفت أن تكون المشكلة متعلقة بالمعالج الجديد A17 Pro الفائق السرعة.

وقالت الشركة إن التصميم الجديد الذي يضم الإطار المصنوع من التيتانيوم مع البنية المصنوعة من الألمنيوم يوفران تبديدًا أفضل للحرارة مقارنةً بإصدارات برو السابقة ذات الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أوضحت أبل أن الهاتف قد يبدو دافئًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده أو نقل البيانات من الهاتف القديم، بسبب زيادة نشاط البرامج في الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك؛ أشارت أبل إلى عامل آخر يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 الجديدة، وهو منفذ الشحن USB-C الجديد، إذ قالت أبل إن أقصى قدرة للشحن يمكن أن يتحملها منفذ (USB-C) في هاتفي iPhone 15 Pro وPro Max قدرها 27 واطًا؛ لذلك عند استخدام شاحن بقوة تزيد عن 20 واطًا، فمن الطبيعي أن يسخن الهاتف أكثر من المعتاد.

ما الحل الذي قدمته أبل؟

أكدت أبل في تصريحاتها أنها اكتشفت خطأ في نظام التشغيل (iOS 17) يؤثر سلبًا في أداء الهواتف، وقالت إنها ستصدر تحديثًا جديدًا لنظام iOS 17 في تلك الهواتف لمعالجة المشكلة، مشيرةً إلى أن التحديث القادم لن يقلل أداء معالج (A17 Pro) أو يؤثر سلبًا في الأداء على المدى الطويل.

وأكدت أبل في تصريحاتها لمجلة فوربس أن هناك بعض التطبيقات الخارجية التي تسبب في مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف iPhone 15 Pro الجديدة، ومنها: تطبيقات أوبر وإنستغرام، وتطبيق لعبة (Asphalt 9)، حيث تتسبب هذه التطبيقات في زيادة التحميل على النظام.

وصرحت أبل بشأن هذه النقطة أنها تعمل مع المطورين لهذه التطبيقات على الإصلاحات التي هي قيد التنفيذ، وستصل قريبًا للمستخدمين تحديثات لحل هذه المشكلة.

الجدير بالذكر أن شركة ميتا أصدرت تحديثًا لتطبيق إنستغرام يوم 27 سبتمبر الماضي، عالجت فيه هذه المشكلة.

تحديث iOS 17.0.3:

طرحت أبل أمس تحديث iOS 17.0.3 لمستخدمي هواتف آيفون، وقالت إن هذا التحديث يوفر إصلاحات لأخطاء مهمة، وتصحيحات لثغرات أمنية، كما أنه يعالج ارتفاع درجة الحرارة في هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max.

أخيرًا، تؤكد شركة أبل على أنه لا يوجد أي خطر على السلامة أو الأداء الطويل المدى لهواتف آيفون 15 الجديدة، حيث تتمتع هواتف آيفون وغيرها من أجهزة iOS وiPadOS بوسائل حماية مدمجة لمنع ارتفاع درجة الحرارة. وإذا زادت درجة الحرارة داخل آيفون عن المعدل الطبيعي، فإنه يحمي مكوناته من خلال تنظيم درجة الحرارة.

المصدر / وكالات