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سبب عدم التحاق لاعب اتحاد خانيونس بمنتخب الكرة الخماسية

07 أكتوبر 2023 . الساعة 00:31 بتوقيت القدس
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عبد الرحمن النبريص
غزة / مؤمن الكحلوت:

لن يتمكن اللاعب عبد الرحمن النبريص من اللحاق ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية "الفوتسال"، الذي يشارك في تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها طاجكستان، خلال الفترة من 7 وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ورفض اتحاد خانيونس لحاق لاعبه النبريص ببعثة الفدائي، قبل أن يتراجع عن قراره ويسمح له بالسفر، لكن الاتحاد في حينها كان قد أنجز جميع اجراءات السفر من تأشيرات وتذاكر طيران وتنسيق للمعبر، ولم يتمكن بعدها من انجاز مهام سفر اللاعب لضيق الوقت.

ويعيش الفدائي أوضاع صعبة، حيث يتواجد ضمن القائمة 8 لاعبين فقط حالياً، بينهم "4" من التشكيلة الأساسية فقط، حيث سيلتحق صباح السبت لاعبين جديدين من الشتات في لبنان، ويوم الإثنين سينضم لاعبين من الضفة الغربية.

 ولم يستعد الفدائي بشكل جيد للتصفيات الآسيوية، حيث لم يتجمع سوى بتدريبين فقط في لبنان، ولم يلعب مباريات تجريبية، خاصة مع ابتعاد اللاعبين عن ممارسة اللعبة منذ فترة طويلة، ما يعني أنه لن يكون حالة انسجام بين اللاعبين من جهة والمدرب من جهة أخرى.

ويواجه الفدائي نظيره منتخب مانيمار مساء السبت عند الساعة الثانية ظهرا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب الهندي وطاجكستان المستضيف.

ويضم الفدائي "3" لاعبين من غزة وهم ( علي الحواجري، وعماد فحجان، وموسى حرارة)، بالإضافة لمدرب حراس المرمى إياد دويمة، والمعالج إسماعيل الهرش، ومن المتوقع عودتهم لأرض الوطن نهاية الأسبوع الجاري.

#اتحاد خانيونس #النبريص #الفوتسال

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