"قاسم": السلطة أعجز من الوقوف في وجه تيار المقاومة المتعاظم

أعرب الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، عن إدانته واستنكاره لاعتداء أجهزة أمن السلطة على الفعاليات الوطنية وأنشطة المقاومة في الضفة الغربية، معتبرا إياه "سلوكًا شاذًا عن الإجماع الوطني الفلسطيني".

وقال بتصريح صحفي وصل نسخة عنه: "يجب أن يتوحد الجهد الوطني والشعبي في كل الساحات لوضع حد لسلوك أجهزة السلطة الإجرامي".

اقرأ أيضا: بالفيديو| أجهزة السلطة تقمع حفل انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم

ولفت قاسم أن "سلوك أجهزة السلطة لم يمنع المقاومة من مواجهة جرائم الاحتلال والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".

وشدد على أنه "يجب عزل الفئة التي تحارب المقاومة في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد السياسي والجماهيري".

وأكد أن ممارسات بعض أفراد أجهزة أمن السلطة لن توقف تصاعد المقاومة بالضفة الغربية، فـ"السلطة أعجز من الوقوف في وجه تيار المقاومة المتعاظم والمسنود جماهيرياً".

المصدر / فلسطين أون لاين