كتيبة جنين: أفعال أجهزة السلطة خط أحمر لا يمكن السكوت عنها

استنكرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قمع أجهزة أمن السلطة لمهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الحركة في طولكرم، قائلة: "يجب على السلطة أن تقف عند حدودها ومسؤوليتها، وأن مثل هذه الأفعال هي خط أحمر، لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال".

وأضافت الكتيبة في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "ونحن نقف اليوم في ذكرى انطلاق حركتنا المجاهدة، التي لا زالت وستبقى بعون الله وقوته ثابتة على مواقفها، لا تغيرها الأيام ولا تثنيها الظروف ولا توقف مسيرتها الاغتيالات أو الحروب او المؤامرات التي تحاك هنا وهناك لتصفيتها، وهي تقدم في سبيل تلك المواقف الثابتة دماء قادتها قبل جندها على مذبح الحرية والكرامة".

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وقالت كتيبة جنين: "إننا نمر بمرحلة خطيرة وحساسة جداً تتطلب منا جميعاً أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة كافة المؤامرات التي تعصف بنا والمكائد التي تحيط بمخيمنا ومقاومتنا من العدو والقريب، وأن نقف عند مسؤولياتنا بتوحيد الصف والوحدة الوطنية داخل أرض المخيم والمحافظة عليها لأنها سبيلنا الأقوى والأنجح في مواجهة أي عدوان".

رداً على قمع السلطة في طولكرم واستهداف أمهات الشهداء..



📹 أحد قادة كتيبة جنين: اليد التي تعتدي علينا وتُطلق النار على أُمهات الشـهداء وتُنكّل بنا سنقطعها من جذورها، كائناً من كان صاحبها pic.twitter.com/XEl0hY3unN — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 6, 2023

وحذرت الاحتلال الإسرائيلي من محاولة شن أي عدوان أو هجوم يستهدف مخيم جنين أو مجاهديها، مؤكدة أنها دائماً جاهزة للرد والتصدي لأي عدوان و"نعدكم بما يقض مضاجعكم ويدمر مصفحاتكم فأرضنا وسمائنا عليكم حرام".

وعبرت كتيبة جنين عن استيائهاا وغضبها مما حدث اليوم على مدخل مخيم نور شمس، من استهداف للآمنين في مهرجان الحركة، وما قامت به الأجهزة الأمنية من استهداف حافلة كانت تقل أمهات شهداء جنين، وإصابتها بالرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين