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ريال مدريد وبرشلونة يعودان لمنافسات الدوري الإسباني

06 أكتوبر 2023 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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ريال مدريد وبرشلونة يعودان لمنافسات الدوري الإسباني

بعدما حققا انتصارين مهمين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي، يعود ريال مدريد المتصدّر وملاحقه حامل اللقب برشلونة إلى التنافس محلياً، عندما يواجهان أوساسونا وغرناطة توالياً، السبت والأحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

قلب "لوس بلانكوس" الطاولة الثلاثاء على مضيفه نابولي الإيطالي في المسابقة القاريّة الأم، عندما عاد بفوز مهم 3-2، ليضمن صدارة مجموعته الثالثة، وينافس مرتاحاً للحفاظ على عرشه المحلي (21 نقطة في المركز الأول).

وقد تكون الفرصة مؤاتية جداً لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتعزيز تفوّقهم، إذ يستضيف ريال مدريد السبت أوساسونا صاحب المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

تاريخياً، واجه ريال مدريد منافسه في الدوري 82 مرة، ففاز في 50 مباراة مقابل 13 خسارة و19 تعادلاً.

في تلك المباريات كان ريال غزيراً بالتسجيل مع 176 هدفاً فيما تلقت شباكه 78 هدفاً. وأفضليته أنه لم يخسر أمام أوساسونا في الـ"ليغا" منذ 2011.

رغم ذلك، يبقى التخوّف الذي يثيره النادي الملكي باللعب من دون مهاجم صريح، معتمداً في الغالب، رغم تواجد خوسيلو في دكة الاحتياط، على لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام الذي يتصّدر حالياً قائمة هدافي الدوري مع ستة أهداف.

كما تأتي هذه المباراة، في ظل عودة إشكالية الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الواجهة، بعد استجوابه الخميس من قبل قاض إسباني حيال الإهانات العنصرية التي تعرّض لها خلال خسارة فريقه أمام فالنسيا 0-1 في 21 أيار/مايو الماضي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #الدوري الإسباني #ريال مدريد

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